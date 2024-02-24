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Düzce'de Silah İmalathanesine Hırsızlık

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Düzce'de bir silah imalathanesine giren hırsız, 20 adet av tüfeği ve silah imalatında kullanılan makineleri çaldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de silah imalathanesine giren hırsız 20 adet üretimi yapılmış av tüfeği, silah imalatında kullanılan çeşitli makineler ve freze makinesi çaldı.

Düzce'de silah imalathanesine giren hırsız tüfek ve tüfek yapımından kullanılan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yerinden 20 adet üretimi yapılmış av tüfeği, silah imalatında kullanılan çeşitli makineler ve freze makinesi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri kısa sürede silah imalathanesine giren şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin işyerinden almış olduğu malzemeler müştekisine teslim edilmiş, suça konu eşya olan 20 adet av tüfeği gerekli işlemler için muhafaza altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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