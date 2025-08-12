Düzce'de Seyir Halindeki Araca Ahşap Telefon Direği Devrildi

Düzce'de Seyir Halindeki Araca Ahşap Telefon Direği Devrildi
Düzce'de, seyir halindeki bir aracın üzerine devrilen çürüyen telefon direği, aileyi büyük bir şok yaşattı. Olay sonrası yaralanan olmadı ve trafik yeniden açıldı.

Düzce'de ahşap telefon direği seyir halindeki aracın üzerine devrildi. İçinde ailenin bulunduğu araç hasar alırken, aile büyük şok yaşadı.

Olay, Kiremitocağı Mahallesi Palacı Ahmet Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ela Bahriye Oral Bulvarından hastane caddesi istikametine gitmekte olan seyir halindeki otomobil, Palacı Ahmet Sokakta ilerlerken bir anda dibinden çürüyen telefon direği otomobilin üzerine devrildi. Büyük şok yaşayan sürücü hemen otomobilin yol kenarına çekerek ailesini araçtan indirdi.

Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ekipler geldi. Direk yoldan kaldırılırken yaralananın olması yüreklere su serpti.

Telefon direğinin yoldan kaldırılmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
