Düzce'de polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan ışık donanımı denetiminde birçok sürücü cezai işlemle karşılaştı. Araç farlarında farklılık tespit edilen sürücülere 436 lira ceza uygulandı. Ayrıca emniyet kemeri takmayan bir sürücüye de aynı miktarda ceza yazıldı.

Düzce'de şehir merkezinde ışık donanımı denetiminde sürücülere ceza yağdı.

Düzce'de polis ekiplerince ışık donanımı denetimi yapıldı. Şehir merkezinde yapılan denetime onlarca sürücü girdi. Araçlarda başka sürücülerin gözünü yorabilecek ışık donanımları denetlendi. Araç farlarında farklılık gösteren araç sürücülerine 436'şar lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca bir sürücü emniyet kemeri takmaması sebebi ile polis ekiplerinin "Niye emniyet kemeri takmıyorsun" sorusuna "Yakın bir yere gidiyordum. O yüzden takmadım. Ne yapsanız haklısınız" ifadelerini kullandı. Sürücüye 436 lira ceza yazıldı. - DÜZCE