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Düzce'de Sahte Plakalı Minibüs Yakalandı

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Düzce'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu minibüsün plakası ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alındı, araca ise el konuldu.

Düzce'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu minibüsün plakası ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alındı, araca ise el konuldu.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın plaka ve ruhsatının sahte olduğu tespit edildi. Bölgeye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Aracın şasi numarasının kazındığı tespit edilince sürücü M.E. gözaltına alındı, araca ise el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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