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Düzce'de Sahte Para Operasyonu: 165 Bin Dolar ve 249 Bin TL Ele Geçirildi

Düzce'de Sahte Para Operasyonu: 165 Bin Dolar ve 249 Bin TL Ele Geçirildi
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte para operasyonunda 165 bin dolar ve 249 bin 400 TL sahte para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte para operasyonunda 165 bin dolar, 249 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ülke genelinde sahte para olaylarının yaygınlaşması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce 4 ikamette yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 13 suç kaldı mevcut H.K. (43) isimli şahıstan, üzerlerinde B2 ibaresi bulunan bin 650 adet 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar sahte para, üzerinde seri numarası bulunan bin 247 adet 200 TL'lik toplam 249 bin 400 TL sahte para, 1 adet para sayma makinası, 48 adet özel solüylonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 adet basıma hazırlanmış kağıt, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında parada sahtecilik ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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