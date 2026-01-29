Haberler

Sahte kimlikle arazi satıp milyonluk vurgun yapmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Düzce'de 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi, sahte kimlikle arazi satmaya çalışırken yakalandı. 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de M.B.U.G. isimli vatandaş, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük araziyi satın almak istedi. M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini çıkararak satış için 42 milyon liraya anlaştı. Taraflar satış işlemleri için Düzce Tapu Müdürlüğü'ne gitti. İşlemler sırasında H.Ç., gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Ancak bu sırada Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur durumdan şüphelenerek işlemleri durdurdu.

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan 6 suç kayıtlı T.K. yakalandı. Ayrıca T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan 22 suç kayıtlı L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da; dolandırıcılık organizasyonunu yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yi ise İstanbul'da yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edilen H.Ç., T.K., L.G. ve G.K. tutuklanırken, B.G. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

