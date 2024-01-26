Düzce'de Sahte Bandrollü Tütün Operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinden 96 koli sahte bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan Adıyaman plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada 96 koli içerisinde 768 kilo sahte bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü şüpheli hakkında gerekli adli işlem yapıldı. - DÜZCE