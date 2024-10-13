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Düzce'de Sağanak Yağışlı Yolda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de Sağanak Yağışlı Yolda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kazada, 60 yaşındaki Hüseyin Demircan hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekten olan otomobiller, etkili olan sağanak yağış sebebiyle, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi çarpıştı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada otomobillerde bulunan S. Ö., B. H. K. yaralandı. Kazada 60 yaşındaki Hüseyin Demircan ise hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine sevk etti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Demircan ise Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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