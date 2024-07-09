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Düzce'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Tabanca, Tüfek ve Kurusıkı Ele Geçirildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerince şüphe üzerine durdurulan Düzce plakalı araçtan ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerince şüphe üzerine durdurulan Düzce plakalı araçtan ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında şok uygulamalar devam ediyor. Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine Düzce plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet havalı tüfek 156 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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