DÜZCE(İHA) – Düzce'de ramazan bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Bayramda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında, Konuralp Bey toplantı salonunda Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerzekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve güvenli geçmesi için Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 92 trafik personeli, 712 asayiş personeli olmak üzere 804 Emniyet personeli görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 110 Jandarma Trafik Timi, 396 Jandarma Asayiş timi olmak üzere toplam 751'de Jandarma personeli görev alacak.

Düzce genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenliği için toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. - DÜZCE