Düzce'de Ramazan Bayramı öncesi yapılan trafik denetimlerinde 823 araç sürücüsüne ceza

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 478 araç denetlendi kusurlu görülen 823 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı 96 araç trafikten men edildi.

Düzce'de huzur uygulamaları çerçevesinde Polis ve Jandarma ekiplerince denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde güvenlik birimlerince 25-31 Mart tarihleri arasında ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine icra edilen faaliyetlerde 369'u motosiklet, 68'i okul servisi olmak üzere toplam 10 bin 478 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 96 araç trafikten men edilirken 823 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. - DÜZCE