Düzce'de Radar Kontrolünde 193 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan radar kontrolünde hız limitlerini aşan 193 araca toplamda 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi.

Düzce'de polis ekiplerince yapılan radar kontrolünde hız limitlerini aşan 193 araca 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve hız sınırı denetimleri devam ediyor. Bu çerçeve de kaza oranının yüksek olduğu D-100 ve D-655 karayolları üzerinde radar denetimi yapıldı. İki gün boyunca üst üste gerçekleşen denetimlerde 193 araca toplamda 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin hız denetimleri aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE