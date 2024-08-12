Düzce'de Polis ve Jandarma Trafik Denetimleri
Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin 689 araç ve bin 85 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 149 araç trafikten men edildi ve 3 bin araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 18 alkollü araç sürücüsünün ehliyetlerine el konuldu.
Düzce'de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son 1 haftada sürdüğü çalışmada 12 bin 689 araç ile bin 85 motosiklet denetlendi.
Düzce'de ekipler, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, 1 haftalık süreçte 12 bin 689 araç ve bin 85 motosiklet denetlendi. Denetimler kapsamında 149 araç trafikten men edilirken, 3 bin araca da idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE