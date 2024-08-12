Düzce'de Polis ve Jandarma Trafik Denetimleri

Düzce'de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son 1 haftada sürdüğü çalışmada 12 bin 689 araç ile bin 85 motosiklet denetlendi.

Düzce'de ekipler, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, 1 haftalık süreçte 12 bin 689 araç ve bin 85 motosiklet denetlendi. Denetimler kapsamında 149 araç trafikten men edilirken, 3 bin araca da idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE