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Düzce'de Polis Ekipleri Sürücülere Çikolata Dağıttı

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Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere ceza yerine çikolata dağıttı. Yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimde sürücülerin yeni yılı kutlandı ve kazasız bir yıl temennisi yapıldı.

Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere bu sefer ceza yerine çikolata dağıttı.

Yeni yılın ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde sürücülerin yeni yılı kutlandı. Kazasız bir yıl temennisi ile durdurulan sürücülere ayrıca çikolata da dağıtıldı. Sürücüler denetimde bu sefer ceza yerine çikolata yedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Düzce Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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