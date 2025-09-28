Düzce'de Polis Denetimleri Sürüyor

Düzce'de polis ekipleri kent merkezinde ana caddelerin dışında ara sokaklarda da denetimlerini sürdürüyor.

Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için ana caddelerde yapılan denetimlerini yapan ekipler, ara sokaklarda da trafik kontrollerini sürdürüyor. Alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden, araçların ışık donanımında değişiklik yapan araçlara yönelik yapılan denetimde 71 araç denetlenirken, 3 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Ekipler şehrin huzur ve güvenliği için denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE