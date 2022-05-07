Düzce'de peş peşe deprem meydana geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de peş peşe deprem meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Düzce'de peş peşe deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi.

İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli'ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51'de ikinci bir deprem meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi. - DÜZCE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kandilli Rasathanesi, Zonguldak, Deprem, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title