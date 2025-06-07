Düzce'de Patpat Aracı Devrildi: 7 Yaralı

Düzce'de Patpat Aracı Devrildi: 7 Yaralı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde patpat adı verilen tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ve 6 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı köy yolunda devrildi. Yapılan çalışmalarda patpat içerisinde olduğu belirlenen sürücü Mustafa A., Hilal A, Muhammet A., Reyyan Ö., Amine A., Turgay Y. ve Ertuğrul Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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