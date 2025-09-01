Düzce'de Pat Pat Kazası: 1 Ölü

Düzce (İHA) – Düzce'de meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Gölyaka İlçesi Hamamüstü Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre pat pat adı verilen tarım aleti ile bahçesine gitmeye çalışan Muhammet Yavuz (60), aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yavuz'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE