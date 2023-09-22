Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın kıskançlık nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü

Düzce'de birlikte yaşadığı erkek tarafından tartışma sonucu bıçaklanan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Şüpheli polise teslim oldu.

Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın, tartışma üzerine birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Konuralp Orhangazi Mahallesi 502. Sokak'ta bir apartman dairesinde Özbekistan uyruklu Borna Adilova (46), birlikte yaşadığı A.G. (68) ile iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. kadını bıçakla yaraladı ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.G. polise teslim oldu.