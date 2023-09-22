Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Düzce'de yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu bir kadın dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim oldu ve soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

DÜZCE- Düzce'de Özbekistan uyruklu 46 yaşındaki Adılova Barno dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü.

Olay, Orhangazi Mahallesi 502. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dini nikahlı eşi Borna Adilova ile birlikte yaşayan şüpheli A.G.eve giderek konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Borna Adilova'yı bıçaklamasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.