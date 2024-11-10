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Düzce'de Otoyolda Zincirleme Kazalar: 8 Yaralı

Düzce'de Otoyolda Zincirleme Kazalar: 8 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, trafik tekrar normale döndü.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde haftasonu yaşanan trafik yoğunluğu kazaları beraberinde getirdi. Otoyolda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk zincirleme kazaları beraberinde getirdi. 5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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