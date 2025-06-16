Düzce'de Otoyolda Yangın Tedirginliği

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde köprü altında yakılan ateş, yolda ilerleyen sürücüleri tedirgin etti.

Olay, Otoyolun Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Köprü altında yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, İstanbul ve Ankara istikametlerinde ilerleyen sürücüler tedirgin olup kontrollü şekilde seyretmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE