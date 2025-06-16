Düzce'de Otoyolda Yangın Tedirginliği

Düzce'de Otoyolda Yangın Tedirginliği
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TEM Otoyolu'nda köprü altında yakılan ateş, sürücülerde paniğe yol açtı. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde köprü altında yakılan ateş, yolda ilerleyen sürücüleri tedirgin etti.

Olay, Otoyolun Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü mevkisinde meydana geldi. Köprü altında yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, İstanbul ve Ankara istikametlerinde ilerleyen sürücüler tedirgin olup kontrollü şekilde seyretmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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