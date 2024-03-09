Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Otomobile Çarpan Motosiklet Başka Bir Otomobilin Üzerine Uçtu

Güncelleme:

Düzce'de meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü, önce bir otomobile çarptı, ardından başka bir otomobilin üzerine düştü. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan sürücü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerin Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası bulunmayan ve kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokak kavşağında karşıya geçmek üzere olan Ömer Faruk L. idaresindeki 34 CHU 295 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halindeki İrfan K.'nin kullandığı 41 DH 744 plakalı Ford marka otomobilin kaportasına düştü. Kaza nedeniyle 2 otomobilde hasar oluşurken motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kalktı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, olay yerine gelen bir başka motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken, kaza sonrası araçları zarar gören otomobil sahipleri ise büyük çaresizlik yaşadı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk teravih ne zaman 2024? Bu yıl ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, ayın kaçında? İlk teravih namazı hangi gün, hangi akşam kılınacak? Mehmet Ali Gürses kimdir? İYİ Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Gürses kimdir? Mehmet Yüksel kimdir? İYİ Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Yüksel kimdir? Mehmet Dülgeroğlu kimdir? İYİ Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı Mehmet Dülgeroğlu kimdir? Mehmet Çetin kimdir? İYİ Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı Mehmet Çetin kimdir? Ali Kartal kimdir? İYİ Parti Antalya Akseki Belediye Başkan adayı Ali Kartal kimdir? Mehmet Şahin kimdir? İYİ Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kimdir? Turgut Bucak kimdir? İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak kimdir? Meryem Gökay Balkıç kimdir? İYİ Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Meryem Gökay Balkıç kimdir? Aykut Yılmaz kimdir? İYİ Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı Aykut Yılmaz kimdir? Emre Afacan kimdir? İYİ Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan kimdir? Deniz Karataş kimdir? İYİ Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı Deniz Karataş kimdir? Şahin Olgun kimdir? İYİ Parti Adana Yumurtalık Belediye Başkan adayı Şahin Olgun kimdir? Recep Balı kimdir? İYİ Parti Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Recep Balı kimdir? Mustafa Akdoğan kimdir? İYİ Parti Adana Saimbeyli Belediye Başkan adayı Mustafa Akdoğan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title