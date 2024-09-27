Düzce'de Otomobil Yangını: Maddi Hasar Oluştu
Düzce'de bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonucunda araçta hasar meydana geldi, trafik kontrollü olarak verildi.
Düzce'de yanan otomobilde hasar oluştu
DÜZCE - Düzce'de motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ACY 795 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler motor kısmından yükselen alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Olay sebebiyle kontrollü verilen trafil, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.