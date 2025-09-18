Haberler

Düzce'de Otomobil Tankere Çarptı: 1 Yaralı

Düzce'de Otomobil Tankere Çarptı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Düzce'de otomobilin tankere saplandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Dağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazada yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
