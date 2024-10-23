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Düzce'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Düzce'de virajı alamayan bir otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de virajı alamayan otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamköy Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan A.G. idaresindeki 28 AAT 551 plakalı Toyota marka otomobil, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü A.G. ile yanında yolcu olarak bulunan N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Kaza

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