Düzce'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yunus Polisi Yaralı

Düzce'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yunus Polisi Yaralı
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yunus polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobille motosiklet çarpıştı 2 yunus polisi yaralı

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, yunus polislerinin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza Öztürkler Kavşağına 100 metre kala meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir merkezi istikametinden Öztürkler kavşağına seyir halinde olan Y. E. U. idaresinde ki 81 AEE 695 plakalı otomobil, kavşağa 100 metre kala Yunus Polislerinin kullandığı 81 A 4864 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletli yunus polisleri çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yaralı polisler sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada motosikletli Yunus polislerinden Hayati Demir ve Onur Avşar yaralanarak ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sebebi ile yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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