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Düzce'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Dükkanı İçeri Girdi

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Düzce'de meydana gelen kazada, otomobil yol kenarındaki dükkana girdi. Yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve çocuğun panikle koştuğu anlar yer aldı.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dükkana girdi. Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacıkadirler kavşağında dün meydana gelen kazada, Düzce'den Gümüşova istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki fidan dükkanına girdi. Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı, çocuğun ise panikle koştuğu anlar yer aldı. Kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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