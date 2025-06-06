Düzce'de Otomobil Kazası: Evin Duvarına Çarptı

Düzce'de Otomobil Kazası: Evin Duvarına Çarptı
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Düzce'de gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve duramayan bir otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmaksızın maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada duramayan otomobillerden biri evin duvarına çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan R.Ö. idaresindeki 81 AEM 375 plakalı Hyundai marka otomobil, Asar sokak istikametine dönmek istediği esnada aynı istikamette giden M.T. idaresindeki 07 CHK 89 plakalı Tofaş markalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından duramayan Hyundai marka otomobil yol kenarında ki Z.U.'ya ait evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araç ve evde maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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