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Düzce'de Otomobil Kazası: Araçlardan Birisi Alev Aldı

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Düzce'de meydana gelen otomobil kazasında araçlardan biri alev aldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir istikametinden Akçakoca yolu istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 14 ACU 254 plakalı otomobil, Yığılca kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktan yola çıkan G.H. idaresindeki 81 ACT 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, araçta yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Kazada ise her iki araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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