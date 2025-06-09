Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Polis Yaralandı

Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Polis Yaralandı
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Düzce merkezde meydana gelen kazada yunus polislerinin kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. İki polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobil ile yunus polislerinin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Alınan bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden Öztürkler kavşağına seyir halinde olan Y.E.U. idaresindeki 81 AEE 695 plakalı otomobil, kavşağa 100 metre kala yunus polislerinin kullandığı 81 A 4864 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletli yunus polisleri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yaralı polisler sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada polislerden Hayati D. ve Onur A. yaralanarak ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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