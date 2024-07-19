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Düzce'de otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı

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Düzce'de meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı ve kamyon devrildi. Kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı ve otoyol trafiğe kapandı.

Düzce'de otomobil ile çarpışan kamyonun devrildiği kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle otoyol trafiğe kapandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 58 VL 178 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan A.T. idaresindeki 34 TP 5809 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, otoyol trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipler trafiğe kapanan alanda çalışma yaparak trafiği tek şeritten verdi. Kazada her iki araç sürücüsü de hafif yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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