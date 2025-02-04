Düzce'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Akçakoca Sapak mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 KF 836 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçarak devrildi. Araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE