Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrollü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Çağla T. idaresindeki 67 TZ 446 plakalı otomobil, Düzce il sınırında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
