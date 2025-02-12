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Düzce'de Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Düzce'de Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Düzce'de kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çoban Dalçık mevkisinde meydana geldi. E.E.U. idaresindeki 81 AEF 764 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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