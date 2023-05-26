Düzce'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 81 AS 006 plakalı BMV marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile açılan hava yastıkları sürücünün görüşünü kapatırken, araç refüjden karşıya geçti. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Trafiğe kapanan yol, devrilen direğin Düzce Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kaldırılması ile ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE