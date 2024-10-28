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Düzce'de Otobüste Doğum Gerçekleşti

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Sakarya'dan Bolu'ya sefer yapan otobüste doğum sancısı yaşayan kadın, Düzce'de başarılı bir doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Düzce'de otobüste doğum yapan kadın hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'dan Bolu'ya giden 19 KK 093 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kadının doğum sancısı başladı. Yolcuların şoföre bilgi vermesiyle otobüs Düzce Otogarı'na girerek, sağlık ekiplerine bilgi verildi. Otogara giren otobüs içindeki kadın sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri otobüste doğuran anne N.T.A. ve bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Acil Servisine kaldırdı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya 3-sayfa Sağlık Yaşam Bolu

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