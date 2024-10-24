Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce-Zonguldak D-655 kara yolunda meydana gelen kazada, bir halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otobüs içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada otobüsün içerisinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 kara yolu Beyciler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine giden A.T. idaresindeki 81 ABR 031 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette giden A.Y. hakimiyetindeki 81 HO 1092 plakalı Karsan marka halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan Ş.Ç. ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak İnceleme Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.