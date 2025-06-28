Düzce'de Orman Yangını: 5 Hektar Alan Küle Döndü

Düzce'de Orman Yangını: 5 Hektar Alan Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangını, 3 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık orman alanı yandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Güney köyü sınırları içerisinde belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman işletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler de ellerine aldıkları kazma ve kürekler ile yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin boyu 3 metreye kadar yükselirken, ormanlık alandaki yangına ekipler müdahalede bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda 5 hektarlık alan küle döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.