Düzce'de Orman Yangını: 5 Hektar Alan Küle Döndü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Güney köyü sınırları içerisinde belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman işletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler de ellerine aldıkları kazma ve kürekler ile yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin boyu 3 metreye kadar yükselirken, ormanlık alandaki yangına ekipler müdahalede bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda 5 hektarlık alan küle döndü. - DÜZCE