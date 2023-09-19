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Düzce'de operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Düzce'de düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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