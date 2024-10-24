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Düzce'de Öğrencilere Trafik Dedektifliği Eğitimi

Düzce'de Öğrencilere Trafik Dedektifliği Eğitimi
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Düzce'de Şıralık Vatan İlkokulu'nda eğitim gören 54 öğrenci, trafik dedektifliği eğitimi alarak karayolunda bisiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik dedektifleri yetiştirmeye devam ediyor. Şıralık Vatan İlkokulu'nda eğitim gören 54 öğrenci kuralları işin uzmanından öğrendi.

Düzce'de ilkokul öğrencilerine trafik dedektifliği eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Melensu Park bölgesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda Şıralık Vatan İlkokulu'nda eğitim alan toplam 54 öğrenciye karayolunda bisiklet kullanımı hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca ekipler trafik kuralları ile ilgili de öğrencileri bilgilendirerek, ailelerine trafik dedektifliği yapmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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