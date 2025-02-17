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Düzce'de Ocak Ayında 169 Trafik Kazası: 1 Ölü, 109 Yaralı

Düzce'de Ocak Ayında 169 Trafik Kazası: 1 Ölü, 109 Yaralı
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Düzce'de 2025 yılı Ocak ayında 169 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi yaralandı. Yetkililer, sürücüleri hız kurallarına ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce'de 2025 yılında ilk ayında 169 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 109 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre Anadolu otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2025 yılı ocak ayında 169 trafik kazası meydana geldi. Kaza nedenleri arasında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Düzce'deki meydana gelen kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi ise yaralandı. 2024 yılında da 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Yetkililer sürücülerin hız kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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