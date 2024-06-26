Düzce'de nitelikli cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan arama kaydı bulunan ve 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahsı yakaladı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan arama kaydı bulunan ve 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin önleyici faaliyetler neticesinde; 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan ve 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE