Düzce'de Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şampuan kutusunun içinden uyuşturucu çıktı

-3 şüpheli şahsın üzerinden 2 silah ve uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta ki şahıslara Narkotik Köpeği Tango'nun tepki vermesi üzerine şüpheli 3 şahıs üzerinde ve çantalarında yapılan aramada şampuan kutusu içinden uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma ekipleri Ankara istikametine Anadolu otoyolu üzerinde uygulama yaptı. Jandarma KOM Şubesi ekipleri uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında Tango isimli köpeğinin tepki vermesi üzerine şüpheli 3 şahıs üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca ile bu tabancalara ait 8 adet fişek, 2 adet şarjör ile şampuan kutusu içinde 22 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.