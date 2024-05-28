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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama

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Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarda 5 kişi tutuklandı, 55 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 20 -26 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 910 adet sentetik ecza, 51 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 131 gram bonzai, 1 gram skunk, 6 adet ecstasy, 12 gram kokain ve 2 adet Captagon ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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