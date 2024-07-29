Düzce'de Narkotik Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 30 şüpheli şahsa işlem yapıldı 4 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 27 olaya müdahale edilirken, 30 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi 4 şahıs tutuklandı.

Çalışmalarda, 135 adet sentetik ecza, 53,81 gram esrar, 19,58 gram metamfetamin, 5,2 gram bonzai, 420 adet extacy, 5 kök kenevir ve 7 adet uyuşturucu kullandırma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE