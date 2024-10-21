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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 3 Tutuklama

Düzce'de Narkotik Operasyonunda 3 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 3 kişi tutuklanırken, 48 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 465 adet sentetik ecza, 63 gram esrar, 38,57 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 1 adet extacy, 289 gram bonzai ve 1 kök kenevir ele geçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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