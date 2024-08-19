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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 2 Tutuklama

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Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı, 37 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 37 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 12 -18 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 35 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 37 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 4 adet sentetik ecza, bin 220 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 95 gram bonzai, 6 gram skunk ve 70 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik 3-sayfa Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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