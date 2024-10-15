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Düzce'de Narkotik Operasyonları: 65 Şüpheli İşlem Gördü, 3 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Narkotik Operasyonları: 65 Şüpheli İşlem Gördü, 3 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 65 şüpheli şahsa işlem yapılırken 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7- 13 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 51 olaya müdahale edilirken, 65 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 3 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 86 adet sentetik ecza, 222,5 gram esrar, 328 gram metamfetamin, 9,2 gram skunk, 46,5 gram bonzai, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir ve 10 adet kenevir tohumu ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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