Düzce'de Narkotik Operasyonları: 6 Tutuklama ve 74 İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 74 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 25-31 Ağustos tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 70 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 74 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 106 adet sentetik ecza, 100 gram metamfetamin, 737 gram bonzai, 45,96 gram bonzai hammaddesi, 12,63 gram esrar, 18 adet ekstasy, 13 gram skunk, 324 gram GHB maddesi, 25 kök kenevir, 57 kök skunk bitkisi, 6 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE